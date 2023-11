Geschenke im Schuhkarton sorgen in Werdau für Weihnachtsfreude

Rund 400 Päckchen gehen aus der hiesigen Region auf die Reise. Sie sollen Kinderherzen höher schlagen lassen.

Kinder in ärmeren Ländern eine kleine Freude zu bereiten, das ist Sinn der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“. Die Steinpleiserin Bianca Lenk hat auch in diesem Jahr die Aktion eines Berliner Vereins in der Region betreut. „Rund 400 Päckchen sind zusammengekommen. Das ist zwar nicht ganz so viel wie im vorigen Jahr, aber trotzdem eine...