Gewerbeverbund veranstaltet zweite Werdauer Gewerbeschau

Etwa 20 einheimische Gewerbetreibende präsentieren sich und ihre Angebote am 2. März von 11 bis 16 Uhr in der Stadthalle „Pleißental“.

Die zweite Werdauer Gewerbeschau findet am bevorstehenden Wochenende in der Stadthalle „Pleißental“ statt. Rund 20 Akteure präsentieren sich dabei am Samstag von 11 bis 16 Uhr. „Vom Schreibwarengeschäft über den Handwerksbetrieb und die Apotheke bis hin zum kommunalen Vermieter ist alles dabei“, freut sich Rigo Reuter, der Vorsitzende...