Glauchauer Comiczeichner verguckt sich ins Schloss Blankenhain

Das Landwirtschaftsmuseum in dem Crimmitschauer Ortsteil hat im vergangenen Jahr mehr als 47.000 Besucher angelockt. Am Samstag ist es in die neue Saison gestartet.

Mit der Eröffnung der neuen Dauerausstellung des Malers Johannes Günther ist das Deutsche Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain in die neue Saison gestartet. Die Idee für die Dauerausstellung im Tagungsraum hatte Museumschef Jürgen Knauss, der schon viele Jahre mit dem Glauchauer Comiczeichner befreundet ist und dessen Arbeiten gut kennt.