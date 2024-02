Gottesdienst der Ukrainer in Werdau am zweiten Jahrestag des Krieges: Von Schmerzen und Hoffnung

Etwa 200 Personen haben am Gedenken in der St.-Bonifatius-Kirche teilgenommen. Dabei wurde auch Dank an die deutsche Gesellschaft ausgesprochen.

Man spürt den Schmerz in Ihrer Stimme, als sich Olena Struk am Morgen des 24. Februar anderen Rot-Kreuz-Helfern in Langenhessen vorstellt. „Meine Familie und ich sind jetzt seit fast zwei Jahren in Deutschland. Wir mussten unsere Heimat wegen des Krieges verlassen", berichtet die 45-Jährige, die gerade mit ihrem Mann an einer Ausbildung zum...