Ifa-Oldtimertreffen in Werdau: Entscheidung über Trassennutzung soll im Dezember fallen

Bevor die 24. Auflage der Traditionsveranstaltung im kommenden Jahr konkret geplant werden kann, muss das Ministerium entscheiden, ob der Veranstaltungsort der alte bleiben kann.

Wird das Ifa-Oldtimertreffen 2024 in Werdau stattfinden können? Noch in diesem Monat erwartet die Stadt dazu eine Entscheidung aus dem sächsischen Wirtschaftsministerium und dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Das sagte Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste) auf einer Einwohnerversammlung in dieser Woche. „Der...