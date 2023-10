Illegale Graffiti in Fraureuth

Polizei bittet um Hinweise

Im Fraureuther Ortsteil Ruppertsgrün sind am frühen Sonntagmorgen acht illegale Graffiti entdeckt worden, die nach Angaben der Polizei in der Nacht zuvor gesprüht worden waren. Ein Stromhäuschen wurde beschmiert, ein Bushaltestellenschild, eine Hochwasserabsperrung und der Straßenbelag an mehreren Stellen entlang der St.-Annen-Straße. Der...