In Crimmitschau führt ein Ausweichmanöver zu einem Unfall mit Totalschaden

Crimmitschau.

Ein Ausweichmanöver führte zu einem Ungfall, der Flüchtige wird nun gesucht. Das sagt Ulrike Heinrich von der Polizei. Das war passiert. Eine 19-Jährige befuhr am Mittwoch gegen 16.15 Uhr mit ihrem Opel in Crimmitschau die Dänkritzer Landstraße in Richtung Dänkritz. Nach dem Abzweig Schreiters Weg kam ihr in einer Kurve ein heller Pkw entgegen. Dieser sei teilweise auf ihrer Fahrspur gefahren und habe der 19-Jährigen den Weg abgeschnitten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Opel-Fahrerin aus und streifte eine Leitplanke. Durch die Kollision entstand am Opel wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 1100 Euro. Der Verursacher fuhr einfach weiter, heißt es. Zeugen können sich unter Ruf 03761 7020 melden. (jarn)