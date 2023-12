In Dänkritz glitzert mitten im Wald ein geschmückter Weihnachtsbaum

Im Neukirchener Ortsteil steht das fünfte Jahr in Folge ein Tannenbaum mitsamt sehenswerter Dekoration am Rundwanderweg im Harthwald.

Im Neukirchener Ortsteil Dänkritz gibt es im Harthwald auch in diesem Jahr wieder entlang eines Waldweges eine kleine Überraschung für Spaziergänger. Immer zur Adventszeit schmückt seit fünf Jahren ein Unbekannter einen kleinen unscheinbaren Tannenbaum mitten im Wald am so genannten Rundwanderweg. Beobachter schätzen den Schmuck des...