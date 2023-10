Insektenhotels oder Vogelscheuchen – Besucher haben die Qual der Wahl

Zwei Herbstfeste finden am Samstag in der Crimmitschauer Region statt. In Gablenz können Kinder Insektenhotels bauen. In Blankenhain werden Sieger gesucht.

