Kinder aus der Ukraine backen in Leubnitz Plätzchen

Diese vorweihnachtliche Aktion hat seit 2015 in Werdau Tradition. Diesmal waren 15 Mädchen und Jungen dabei.

Oh es riecht gut, oh, es riecht fein: Im interkulturellen Begegnungszentrum in Leubnitz haben Mädchen und Jungen aus der Ukraine gemeinsam mit ihren Eltern und den deutschen Paten am Mittwochnachmittag Plätzchen gebacken. Rund drei Kilogramm Teig in drei verschiedenen Sorten verarbeiteten die kleinen Bäcker zu duftendem Weihnachtsgebäck. Um...