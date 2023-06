Kinderfest in Neukirchen: Schlossherr feiert mit gesamtem Dorf

Sommerzeit ist Zeit zum Grillen und Feiern im eigenen Garten. Wenn sich aber mal so locker 300 bis 500 Leute im eigenen Grundstück versammeln, ist das schon etwas Außergewöhnliches. So geschehen bei Claudia und Claus Lämmle (beide 63), den Schlossherren von Lauterbach. Das am Sonnabend stattgefundene 129. Kinder- und Dorffest in Lauterbach fand...