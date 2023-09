Krankenhausreform: Sind die Kliniken im Landkreis Zwickau sicher?

Bei einer Diskussionsrunde im Martin-Luther-King-Zentrum in Werdau konnte diese Frage nicht beantwortet werden. Doch die Zuhörer bekamen Einblicke, wo es im Gesundheitswesen im ländlichen Raum hakt.

Haben die Krankenhäuser in der hiesigen Region eine gesicherte Zukunft? Diese zentrale Frage konnten die Redner einer zweistündigen Diskussionsrunde am Donnerstagabend im Martin-Luther-King-Zentrum in Werdau nicht beantworten. Trotzdem erhielten die rund 25 Zuhörer einen umfangreichen Einblick, vor welchen Herausforderungen die hiesigen...