Künstlerin zeigt farbenfrohe Werke im Landratsamt in Werdau

Wildbacherin Annett Beier stellt ab sofort in der Galerie aus.

Unter dem Titel „Land-schafft-Mensch“ wird am Donnerstag eine Ausstellung in der Galerie des Landkreises im Verwaltungszentrum an der Königswalder Straße in Werdau eröffnet. Annett Beier, freiberufliche Künstlerin und Mediengestalterin, zeigt gegenständliche Malerei und Skulpturen. Ihre Werke sind farbintensiv, strahlen Ruhe und Kraft aus...