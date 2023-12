Langenbernsdorf: Chöre danken ihrem Publikum mit Adventskonzert

Deutsche Weihnachtslieder und internationale Songs bieten die rund 100 Sängerinnen und Sänger am Donnerstag im „Weißen Roß“.

Traditionelle deutsche Weihnachtslieder, auch zum Mitsingen, bieten am Donnerstag rund 100 Sängerinnen und Sänger im Saal des Landgasthofes „Weißes Roß“ in Langenbernsdorf. Veranstalter ist der Gesangverein zu Langenbernsdorf gemeinsam mit dem Schulchor des Werdauer Gymnasiums. „Das Adventskonzert ist auch als Dankeschön an unser treues...