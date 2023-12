Langenbernsdorf: Probenraum des Gesangvereins ist abgerissen

Im Gebäude an der Bundesstraße 175 in der Ortsmitte klafft eine Lücke. Anstelle des in die Jahre gekommenen Flachbaus soll ein Dorfgemeinschaftszentrum entstehen. Wann der Bau losgeht, ist unklar.

Zwischen dem Gasthof „Weißes Roß" und dem Getränkemarkt in Langenbernsdorf klafft eine große Lücke. In den vergangenen Tagen ist ein Teil des flachen Gebäudes, das in den 1970er-Jahren von der LPG gebaut worden ist, verschwunden. Es war ein Notabriss, sagt Bürgermeister Tobias Bär (CDU). Wegen akuter Einsturzgefahr musste gehandelt...