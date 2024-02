Langenhessen: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Der 55-Jährige wollte die Crimmitschauer Straße überqueren und wurde von einem Auto angefahren.

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch in Langenhessen ereignet hat, ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 55-Jährige gegen 12.15 Uhr auf dem linken Gehweg der Crimmitschauer Straße in Richtung Kirchschulstraße unterwegs und wollte die Fahrbahn überqueren. Die 46-jährige Fahrerin...