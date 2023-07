Mit dem Kremser durch den Werdauer Wald

22 Mädchen und Jungen beteiligen sich in diesem Jahr an der von der Gablenzer Johanniter-Kindertagesstätte organisierten Ferienwoche an der Kober. Vo 30 Jahren gab es die erste Ferienfreizeit.

