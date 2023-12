Modellbahnen rollen in Neukirchen

An den ersten beiden Adventwochenenden ist im Gewerbecenter der Gebrüder Fürst Hochbetrieb.

Neukirchen.

Das Motto „Signale auf Grün und los geht’s“ gilt auch in diesem Jahr wieder für alle großen und kleinen Modellbahnfreunde. Am ersten und zweiten Adventwochenende (2./3.12. und 9./10.12.) gehen die Bahnen der Neukirchner Modellbahnfreunde auf große Fahrt. Viel Bekanntes aber auch viel Neues ist im Gewerbecenter der Gebrüder Fürst in Neukirchen in der Wiesenstraße 3 zu bestaunen. So können die kleinen Gäste auf einer, extra für sie aufgestellten, Modellbahnanlage ihr Können unter Beweis stellen oder sich an funktionsfähigen Automodellen versuchen. Für ein abwechslungsreiches Programm sorgt unter anderem Gastaussteller Uwe Löbe aus Altenburg mit seinen verschiedenen Feuerwehrautos aus DDR-Zeiten. (rwa)