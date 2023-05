Mühlenaktionstag im Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain

Zum "Deutschen Mühlentag" am Pfingstmontag lädt das Deutsche Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain zu einem Mühlenaktionstag ein. Zwischen 10 und 17 Uhr erwarten die Besucher unter anderem Sonderführungen in der Bockwindmühle und im Müllerhaus. Um 13 Uhr findet in der ehemaligen Schrotmühle der LPG "Roter Stern" eine Sonderführung statt. Die...