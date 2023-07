Nach Sachschaden: Haltestellenüberdachung am Werdauer Bussteig kommt weg

Es ist bereits mehr als eine Woche her: Am Montag, dem 10. Juli, ist die Haltestellenüberdachung am ersten Bussteig des Werdauer Bahnhofsvorplatzes erheblich beschädigt worden. Inzwischen ist der Verursacher durch die Polizei ermittelt und die Stadtverwaltung darüber informiert worden. Das sagte Anja Kunze, zuständig für...