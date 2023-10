Nächtliche Spritztour in Crimmitschau: 13-jähriger Junge kracht mit Auto der Eltern ins Brückengeländer

Ein nicht alltäglicher Unfall in der Nordstadt sorgt für Gesprächsstoff. Die Polizei beziffert den Sachschaden am Fahrzeug und an der Brücke auf rund 15.000 Euro

Die Spuren einer folgenschweren Spritztour fallen am Freitagfrüh auf. An der Maximilian-Halbauer-Brücke in Crimmitschau ist ein Teil des Geländers beschädigt und der betroffene Bereich mit Warnbaken abgesperrt. Hier gab es in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag einen Unfall, der für Gesprächsstoff sorgt.