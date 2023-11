Naherholungsgebiet Werdauer Wald mit neuer Attraktion

Wanderer können künftig in der Blockhütte „Am Tischberg“ eine Pause einlegen. Es ist nicht die erste Schutzhütte, die die Waldarbeiter errichteten. Am Mittwoch wurde sogar ein Gütesiegel befestigt.

Der Werdauer Wald als wohl größtes Naherholungsgebiet in der Region zwischen Westsachsen und Ostthüringen ist um eine Attraktion reicher: Am Mittwoch hat der Sachsenforst die Blockhütte „Am Tischberg“ eingeweiht. Dabei handelt es sich laut Forstbezirksleiter Bert Schmieder um die inzwischen elfte Wanderhütte in dem 62 Quadratkilometer...