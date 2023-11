Netto in Crimmitschau öffnet am 14. November wieder

Der Discounter hat seine Filiale an der Werdauer Straße in gut acht Wochen umgestaltet und erweitert.

CrimmitschauAm Dienstag, 14. November, wird die Netto-Filiale an der Werdauer Straße in Crimmitschau wieder eröffnet. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor. Damit wurde der geplante Bauzeitraum auf den Tag genau eingehalten. Der umgestaltete Supermarkt wurde erweitert und soll nun 960 Quadratmeter Verkaufsfläche bieten. Der Einzelhändler hatte seine Filiale für gut acht Wochen geschlossen. An den Öffnungszeiten von 7 bis 21 Uhr werde sich nichts ändern, hatte es im Vorfeld der Schließung geheißen. Das Unternehmen bietet nach eigenen Angaben rund 5000 Artikel in der Filiale an, davon bis zu 400 ökologisch zertifizierte Bioprodukte wie Obst, Käse und Wurst. Netto hat bundesweit über 4300 Filialen. (kru)