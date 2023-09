Neue Trikots, neue Preise, neue Musik, neue Regeln: Was Eishockey-Fans zu den Heimspielen der Eispiraten wissen müssen

Auf die Anhänger des Eishockey-Zweitligisten aus Crimmitschau kommen einige optische und akustische Änderungen zu. 225 Dauerkarten wurden vor dem Saisonstart verkauft.

Mit einer neuformierten Mannschaft starten die Eispiraten Crimmitschau in die neue Saison in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2). Sie treffen am Sonntag vor den eigenen Fans auf die Steelers Bietigheim. Auch rund um die Heimspiele im Kunsteisstadion im Sahnpark gibt es Neuerungen und Besonderheiten, die „Freie Presse“ im Überblick...