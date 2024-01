Neukirchen: Alter Industriekoloss verschwindet im Frühjahr

Die Gemeinderäte haben ein Unternehmen aus Sachsen-Anhalt mit dem Abriss beauftragt. Zehn Angebote lagen für den Komplettabbruch auf dem Tisch der Verwaltung.

Die letzten Tage der ehemaligen Spinerei an der Pestalozzistraße in Neukirchen sind nun endgültig gezählt. Wie Bürgermeisterin Ines Liebald (CDU) auf Anfrage bestätigt, soll der marode Komplex noch im ersten Quartal dieses Jahres abgerissen werden. Gesamtkosten: knapp 741.000 Euro. So hatte die Kommune bereits im August vergangenen Jahres den...