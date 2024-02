Neukirchen/Pleiße: Basar hat Angebote für Jung und Alt

An zwei Tagen werden im Vereinshaus im Ortsteil Dänkritz Kleidung, aber auch Spielzeug und andere Sachen angeboten.

Ein Basar für die ganze Familie, bei dem gut erhaltene Stücke für die bevorstehende Sommersaison für Mädchen, Jungen und erstmals auch für Erwachsene von Privatpersonen an Ständen zum Verkauf angeboten werden, findet am Samstag, 2. März, von 10 bis 15 Uhr, sowie am Sonntag, 3. März, von 13 bis 16 Uhr, im Vereinshaus an der Crimmitschauer...