Neukirchen/Pleiße: Gemeinde will Industriebrache abreißen lassen

Die Kommune hofft, dass dafür noch in diesem Jahr Fördermittel fließen. Inzwischen stehen auch die anderen Investitionsvorhaben fest.

Die Gemeinde Neukirchen/Pleiße hat den vierten Doppelhaushalt 2023/24 einstimmig beschlossen. Für die Abstimmung hatten sich die Gemeinderäte in der Vorwoche getroffen. Wie Kämmerer Tommy Krämer erklärt, kann die Kommune in diesem Jahr über eine Investitionssumme in Höhe von 600.000 Euro verfügen, im Jahr 2024 stehen rund 2,4 Millionen...