Neukirchen/Pleiße: Kollision mit Gegenverkehr

Neukirchen.

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden sind Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen in Neukirchen ereignet hat. Das sagte Christian Schüneman von der Polizeidirektion Zwickau. Das war passiert: Eine 36-jährige Cupra-Fahrerin befuhr die Straße Am Schloss in Richtung Dänkritz. Dabei kam sie offenbar nach links von ihrer Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw (Fahrer: 49 Jahre). Durch den Unfall wurde die 36-Jährige leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden ist auf 10.000 Euro geschätzt worden, sagte Schünemann. Der Cupra war infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, heißt es. (jarn)