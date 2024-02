Neukirchen/Pleiße: Landlustverein startet ins Jubiläumsjahr

Am Samstag lädt der Verein, der in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiern kann, in die Saison 2024.

Weil der Schnee fehlt, fällt das Nachtrodeln in Lauterbach aus. Als Ersatz organisiert der Landlustverein für Sonnabend, 3. Februar, ein Winterfeuer am Gerätehaus der Feuerwehr. Damit startet der Verein, den es seit 25 Jahren gibt, in sein Jubiläumsjahr. Pünktlich um 17 Uhr soll das Winterfeuer entfacht werden. Geplant ist auch ein Lampion-...