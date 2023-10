Neukirchen/Pleiße: Lauterbacher feiern am Samstag Drachenfest

Der Landlustverein organisiert die Veranstaltung jedes Jahr. Möglichkeiten zum Basteln wird es geben, die Feuerwehr lädt zum Zielspritzen ein. Und das beliebte Walnussklopfen gibt es auch wieder.

Das beliebte Lauterbacher Drachenfest, das jedes Jahr vom Lauterbacher Landlustverein organisiert und durchgeführt wird, findet diesmal am Samstag, 21. Oktober, statt. Treffpunkt zur Drachenfest ist an den sogenannten Lauterbacher Pappeln, am Ende der Lauterbacher Dorfstraße.