Neukirchen/Pleiße: Tief stehende Sonne behindert die Sicht

Mehr als 17.000 Sachschaden entstand bei einem Unfall.

Neukirchen.

Sachschaden von insgesamt circa 17.500 Euro ist bei einem Unfall entstanden, der sich am Montagvormittag in Neukirchen ereignet hat. Darüber hat jetzt die Polizei informiert. Ein 81 Jahre alter Mann befuhr mit seinem Mercedes die Dänkritzer Straße aus Richtung Neukirchen kommend in Richtung Dänkritz. Aufgrund der tief stehenden Morgensonne konnte er die Straße nicht vollumfänglich überblicken und kollidierte mit einem Volkswagen, der ordnungsgemäß auf Höhe des Hausgrundstücks 54 geparkt war. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand, heißt es. Der Mercedes war nach dem Zusammenstoß allerdings nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, sagte eine Polizeisprecherin. (jarn)