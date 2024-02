Oleg Shilin von den Eispiraten Crimmitschau ist „Torhüter des Jahres“: Was er zu seinen Zukunftsplänen verrät und wann Entscheidungen fallen

Die DEL 2 hat in Klingenthal die besten Akteure der Saison 2023/24 ausgezeichnet. Neben Oleg Shilin haben es noch drei weitere Vertreter aus Westsachsen in die „Top 3“ ihrer Kategorien geschafft.

Crimmitschau. Auszeichnung für Oleg Shilin vom Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau: Der 32-jährige Deutsch-Russe ist "Torhüter des Jahres" in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2). Er konnte die Glastrophäe am Samstagabend bei der Jubiläumsveranstaltung zum zehnjährigen Bestehen der DEL 2 in der Vogtland-Arena in Klingenthal in Empfang nehmen. Mit einer Fangquote von 92,63 Prozent hat Oleg Shilin großen Anteil am starken Abschneiden der Eispiraten in der Saison 2023/24.

Zwei Preise gehen nach Regensburg

Zudem wurden weitere Ehrungen vorgenommen. Maximilian Faber von den Kassel Huskies ist "Verteidiger des Jahres". Zwei Preise gingen an die Eisbären Regensburg, die mit Andrew Yogan den "Stürmer des Jahres" und mit Max Kaltenhauser den "Trainer des Jahres" stellen. Die DEL 2 zeichnete zudem zwei Nachwuchstalente aus: Jonas Stettmer von den Lausitzer Füchsen als "Rookie des Jahres" und Philipp Bidoul vom ESV Kaufbeuren als "U-21-Förderspieler des Jahres". In einigen Kategorien schafften es Eispiraten-Vertreter in die engere Auswahl: Trainer Jussi Tuores, Verteidiger Max Balinson und Stürmer Justin Büsing als U-21-Förderspieler. Die Umfrage wurde von der Fachzeitschrift Eishockey News organisiert. Daran beteiligten sich die Sportlichen Leiter und Kapitäne jeder Mannschaft. Stimmen kamen zudem von Eishockey News, Sprade TV und DEL 2. Die Trophäen übergaben Sebastian Groß von Eishockey News und Liga-Geschäftsführer René Rudorisch.

"Cool, dass der Titel mal nach Crimmitschau geht"

"Wir haben einen perfekten Trainer und ausgezeichnete Spieler", sagte Oleg Shilin bei der Festveranstaltung zu den Gründen für den Höhenflug der Eispiraten, die auf dem dritten Platz stehen. Der Keeper war nach DEL-Stationen in Krefeld und Köln im Sommer 2023 nach Crimmitschau und damit in die DEL 2 gewechselt. Vor allem, um mehr Eiszeit zu erhalten. Auf die Frage, ob der Schritt richtig war, antwortete der Keeper: "Das werden wir im April sehen." Zur Erklärung: Dann werden die entscheidenden Partien in den Play-offs ausgetragen. Seine sportliche Zukunft ist noch ungeklärt. Bei welchem Team steht er in der nächsten Saison im Kasten? "Das weiß ich noch nicht. Gedanken dazu mache ich mir erst nach den Play-offs", teilte der Schlussmann der "Freien Presse" auf Anfrage mit. Mit einer Videobotschaft, die bei der Festveranstaltung gezeigt wurde, gratulierte auch Christian Schneider. Er bildet mit Oleg Shilin das Torhüter-Duo bei den Eispiraten. "Cool, dass der Titel mal nach Crimmitschau geht", sagte Schneider, der zuletzt mehrfach mit guten Leistungen den verletzten beziehungsweise angeschlagenen Stammkeeper vertrat. (hof)