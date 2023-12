Opel-Fahrer schläft in der Südstadt von Crimmitschau mitten auf der Fahrbahn ein: Was hat der Promille-Test ergeben?

Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei am Dienstagabend. Sie mussten einen 60-jährigen Mann wecken und zur Blutentnahme ins Krankenhaus bringen.

Ein Opel, der mitten auf der Straße „Unter den Weiden“ in der Südstadt von Crimmitschau stand, hat am Dienstagabend für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die Beamten wurden gegen 19.45 Uhr alarmiert. Und staunten beim Blick in den Wagen wahrscheinlich nicht schlecht. „Der Fahrer war alkoholisiert und am Steuer eingeschlafen“, sagt...