Perfekter Tag für die Eispiraten Crimmitschau: Derbysieg vor ausverkauftem Haus

Erstmals seit zwölf Jahren war das Kunsteisstadion im Sahnpark wieder bis auf den letzten Platz gefüllt. Der Funke ist von den Rängen auf das Eis übergesprungen.

Vor 5222 Zuschauern und damit ausverkauftem Haus haben die Eispiraten Crimmitschau einen auch in der Höhe verdienten Derbysieg gefeiert. Sie setzten sich am Freitagabend mit 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) gegen die Selber Wölfe durch. Die Eispiraten-Fans feierten Kapitän Mario Scalzo nach dem vierten Sieg in Folge minutenlang mit Sprechchören.