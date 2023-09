Personal, Taktik und Vorbereitung: Die Eispiraten Crimmitschau kurz vor dem Start im Team-Check

Der Kampf um Punkte beginnt am Freitag. Die Puckjäger aus Westsachsen starten mit einem Verteidiger, der den Sprung in die DEL schaffen kann, und fast zwei komplett neuen Top-Reihen in der Offensive. Ein Puzzleteil fehlt noch.

Neue Mentalität und neue Identität: Nach der Saison 2022/23, als Trainer Marian Bazany beurlaubt und der Klassenerhalt erst in den Play-downs gesichert wurde, haben sich die Eispiraten Crimmitschau in vielen Bereichen für einen Umbruch entschieden. Was sich geändert hat.