Pilzschau im Museum Werdau: Experten geben Tipps

Am 3. Oktober findet in der Einrichtung an der Holzstraße eine Ausstellung statt, bei der es um Schwamme geht.

Die Pilzsaison ist in vollem Gange. Viele Pilzsucher hoffen in den letzten Wochen des Jahres, ihre Sammelkörbe mit schmackhaften Schwammen aus der Region füllen zu können. Doch welche Pilze sind genießbar? Und von welchem sollte man unbedingt die Finger lassen? Wer Beratung braucht, ist am Dienstag, dem Feiertag, im Stadt- und...