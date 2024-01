Polizei stellt zigfachen Ladendieb in Werdau

Nicht weniger als 60 Taten soll ein 24-Jähriger in den vergangenen fünf Monaten im Raum Werdau und Zwickau verübt haben. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft.

Polizisten haben einen notorischen Ladendieb in Werdau gestellt. Laut Polizeisprecherin Christina Friedrich wurde der 24-jährige Tatverdächtige bereits am Donnerstag nach einem versuchten Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt an der Uferstraße in Werdau in Gewahrsam genommen. Ihm werden insgesamt 60 Taten in Werdau, Zwickau und Fraureuth zur...