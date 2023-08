Prominente ukrainische Künstlerin singt auf Markplatz in Werdau

Mehrere hundert Menschen haben sich anlässlich des Unabhängigkeitstages der Ukraine getroffen. OB Sören Kristensen hofft auf Frieden für die Ukraine.

Die ukrainische Gemeinschaft hat sich am Donnerstagabend auf dem Markt in Werdau zu einer Kundgebung getroffen. Aufgerufen dazu hatte unter anderem der ortsansässige Helferkreis. Grund: Am 24. August wird der Unabhängigkeitstag der Ukraine begangen. Laut Stadtsprecherin Anja Kurze haben sich daran etwa 500 Menschen beteiligt. Neben Gesang hatten...