Schockdiagnose für Ex-Eispirat: Aleš Kranjc ist an ALS erkrankt

Die Familie des ehemaligen Eishockey-Profis setzt ihre Hoffnung auf eine Klinik in den USA. Wie Spenden gesammelt werden und wie die früheren Teamkollegen des Verteidigers reagieren. Eine Krankheit, die nicht zum ersten Mal bei den Eispiraten zuschlägt.

Crimmitschau. Eine Unterschrift von Aleš Kranjc befindet sich im Ehrenbuch der Stadt. Der ehemalige Verteidiger des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau durfte sich im März 2018 eintragen. Als Erinnerung an seine Teilnahme bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang (Südkorea). Dort verpasste er mit der Nationalmannschaft von Slowenien knapp den Einzug ins Viertelfinale. Mit Kranjc stand - erstmals nach 50 Jahren - wieder ein Eishockey-Spieler aus Crimmitschau auf dem Olympia-Eis. Das hatten zuletzt Dieter Kratzsch und Lothar Fuchs geschafft, die 1968 in Grenoble (Frankreich) dabei waren.

Ein sportlicher Höhepunkt, der zur Nebensache wird. Aleš Kranjc ist an Amyotropher Lateralsklerose (kurz: ALS) erkrankt. Dabei handelt es sich um eine unheilbare Erkrankung des Nervensystems, bei der zunehmend motorische Nervenzellen geschädigt werden, die für die Kontrolle und Steuerung von Muskeln und Bewegungen zuständig sind. Die Familie des 41-jährigen Ex-Profis und zweifachen Vaters hat die Erkrankung öffentlich gemacht und eine Spendenaktion initiiert. Darüber informierten am Montag die Eispiraten, für die Aleš Kranjc in der Saison 2017/18 im Einsatz war und damals mit den Westsachsen den Einzug in die Play-offs schaffte.

"Die Familie von Aleš Kranjc bittet nun um Mithilfe von Freunden aus der großen und starken Eishockey-Welt. In den USA gibt es eine einzige Klinik, die sich auf ALS-Patienten spezialisiert hat und auf die Behandlung genau dieser Krankheit spezialisiert ist. Sie bietet allen Patienten große Hoffnung, das Leben mit dieser Krankheit zu verbessern und möglicherweise zu verlängern. Leider sind die Behandlungskosten sehr hoch und übersteigen die Möglichkeiten der Familie", sagt Eispiraten-Sprecher Aaron Frieß. Eispiraten-Routinier André Schietzold, der damals zu den Teamkollegen von Aleš Kranjc gehört hat, sagt: "Die Nachricht ist für uns alle ein Schock." Der Verteidiger sei in der Kabine ein lustiger und aufgeschlossener Typ gewesen. "Ein fitter und durchtrainierter Sportler, der dann plötzlich so eine Information bekommt", sagt Schietzold, der zuletzt vor knapp vier Jahren vor der Reise durch Slowenien in Kontakt mit seinem früheren Mitspieler stand. Im Frühjahr 2020 beendete Kranjc seine lange Profi-Karriere.

Die Krankheit schlägt nicht zum ersten Mal bei einem Ex-Spieler aus Crimmitschau zu. Der US-Amerikaner Scott Matzka, der in der Saison 2003/04 das ETC-Trikot trug, ist nach seiner Karriere an ALS erkrankt. Er ist am 16. Dezember 2018 gestorben - im Alter von 40 Jahren. (hof)

