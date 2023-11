Schon wieder schwerer Unfall zwischen Crimmitschau und Zwickau: Staatsstraße bleibt zwei Stunden voll gesperrt

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Mittwochnachmittag an der Unfallstelle im Einsatz. Ein 43-jähriger Mann hat schwere Verletzungen erlitten. Was ist bisher bekannt?

Die Dänkritzer Landstraße bleibt ein Unfallschwerpunkt. Auf dem kurvenreichen Abschnitt zwischen Crimmitschau und Zwickau hat es am Mittwochnachmittag erneut einen schweren Unfall gegeben. Ein 43-jähriger Skoda-Fahrer war gegen 16.10 Uhr auf der Staatsstraße in Richtung Zwickau unterwegs. Rund 800 Meter nach dem Kreisverkehr geriet sein Wagen... Die Dänkritzer Landstraße bleibt ein Unfallschwerpunkt. Auf dem kurvenreichen Abschnitt zwischen Crimmitschau und Zwickau hat es am Mittwochnachmittag erneut einen schweren Unfall gegeben. Ein 43-jähriger Skoda-Fahrer war gegen 16.10 Uhr auf der Staatsstraße in Richtung Zwickau unterwegs. Rund 800 Meter nach dem Kreisverkehr geriet sein Wagen...