Schulverein Langenbernsdorf stellt Konzept für freie Schule vor

Mitglieder beantworten die Fragen der Eltern zum neuen Bildungsangebot.

Wie sieht das Konzept für die Freie Schule Langenbernsdorf aus? Diese Frage bekommen Interessierte am 26. Februar bei einer Mitgliederversammlung des Schulvereins beantwortet. Treff dafür ist 17 Uhr in der Turnhalle der Grundschule. Im Anschluss an die öffentliche Vorstellung findet eine Mitgliederversammlung statt, bei der eine gGmbH...