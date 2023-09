Sparkasse Werdau: Kunden ärgern sich über Ausfall der Automaten

Die Störung der Datenleitung hat in der Filiale am Markt zu Problemen geführt. Geräte sollen bald getauscht werden.

Kunden der Sparkassen-Filiale am Werdauer Markt haben sich am Freitag über die Störung an Geldautomaten und Kontoauszugsdruckern geärgert. „Und es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert“, sagte ein Rentner im Gespräch mit der „Freien Presse“.