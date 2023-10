Stadt Werdau weist neue Tempo-30-Zonen aus

Geschwindigkeits-Displays jetzt auch vorm Gymnasium und am Anger in Steinpleis

Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, hat Werdau in den zurückliegenden Wochen einiges unternommen, informierte Oberbürgermeister Sören Kristensen (Unabhängige Liste). So gelte am Kindergarten „Pusteblume“ in Werdau jetzt Tempo 30, ebenso wie im Steinpleiser Weg. Am Feuerwehrgerätehaus Steinpleis weist ein Display Kraftfahrer auf ihre...