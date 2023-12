Steinpleiser laden am Samstag zur „Turnhallenweihnacht“ ein

Nach der gelungenen Premiere der Veranstaltung im vergangenen Jahr legt der Förderverein nach. Besucher können sich auch auf ein Bühnenprogramm freuen.

Als Alternative zum Trubel in den umliegenden Innenstädten wird am Samstag an der Turnhalle in Steinpleis die Adventszeit gefeiert. Rund 40 Mitglieder des Turnhallenvereins bereiten dieses Fest vor, sagt Fördervereinschef Thomas Reißner. „Unser Angebot ist doppelt so umfangreich wie im vergangenen Jahr zur Premiere unserer...