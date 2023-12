Streit eskaliert: Eispiraten-Fan verletzt Polizistin bei Auswärtsspiel in Selb

Bei der Partie am 26. Dezember haben sich einige Anhänger aus Crimmitschau nicht von ihrer besten Seite gezeigt. Die Polizei in Oberfranken spricht auch von Sachbeschädigung.

Einige Fans der Eispiraten Crimmitschau haben sich am Rande des Auswärtsspiels bei den Selber Wölfen am 26. Dezember daneben benommen. Wie die Polizei in Oberfranken am Donnerstag mitteilte, geriet ein 50-jähriger Gästefan nach dem Spiel aus bislang ungeklärten Gründen mit einer Frau in Streit. Die Auseinandersetzung wurde derart lautstark...