Student aus Indien nimmt Crimmitschauer Radwegenetz unter die Lupe

Wer im Landkreis Rad fahren will, wird nicht nur von der hügeligen Landschaft herausgefordert. Auch in der Verkehrsplanung spielen die Radler offenbar kaum eine Rolle. Ein Student der WHZ Zwickau will das ändern.

