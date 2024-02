Syrischer Obsthändler testet den Werdauer Wochenmarkt

Mit Hilfe von vier Mitarbeitern und zwei Fahrzeugen wurden am Freitag Obst und Gemüse verkauft. Ob die Verstärkung dauerhaft ist, entscheidet die Kundschaft.

Premiere auf dem Werdauer Markt: Am ersten Freitag im Februar war Elias Albek erstmals mit seinem Stand im Herzen der Pleißestadt vertreten. Der 32-jährige Syrer, der seit 2015 in Deutschland lebt, bietet als fliegender Händler mit seinem Team frisches Obst und Gemüse feil. Eine echte Angebotsbereicherung. „Wir sind jeden Dienstag in Gera,...