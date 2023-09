Tabak-Diebstahl an Tankstelle in Crimmitschau: 16-jähriger Zeuge nimmt die Verfolgung per Rad auf

Unterwegs gab es Telefonkontakt zwischen dem Jugendlichen und den Polizeibeamten. Dadurch konnte der 36-jährige Täter schnell gestellt werden.

Solche Unterstützung und Zivilcourage wünscht sich die Polizei sicher in vielen Fällen. Nach einem Tabak-Diebstahl aus einer Tankstelle an der Friedrich-August-Straße in Crimmitschau hat ein 16-jähriger Jugendlicher die Verfolgung des Täters aufgenommen. Und zwar per Fahrrad. Es ging zunächst in Richtung der Leipziger Straße und später...