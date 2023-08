Tradition in Werdau: Erneut Kaffee-Konzert im Landwehrgrund

Die Gruppe Saitenspiel wartet am Sonntagnachmittag mit einem bunten Programm auf. Der Eintritt ist frei, dazu gibt es Kaffee und Kuchen.

Am Sonntag, 15 Uhr ist es wieder so weit: Dann lädt der Heimatverein „Landwehrgrund“ zum nächsten Kaffee-Konzert in den Park ein. Für die passende Unterhaltung sorgt die Gruppe Saitenspiel, die in diesem Jahr mit dem Programm „Folcolor“ auftritt. Und das nicht ohne Grund: So können sich die Besucher auf Tänze aus Irland, aus der...