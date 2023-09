Trotz Shilin-Verletzung: Mutige Eispiraten gewinnen Jubiläums-Heimspiel und bleiben Spitzenreiter

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau sorgt weiter für Furore. Sie haben auch die vierte Partie der Saison gewonnen. Dominic Walsh traf in der Verlängerung.

Trotz der Verletzung von Torhüter Oleg Shilin bleiben die Eispiraten Crimmitschau in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL 2) in der Erfolgsspur. Sie behaupten durch den 5:4 (2:1, 0:0, 2:3, 1:0)-Sieg nach Verlängerung gegen die Towerstars Ravensburg den Platz an der Tabellenspitze. Damit konnten im 900. Heimspiel des ETC und der Eispiraten nach...